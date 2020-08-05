ru
ua

Кабмин определился с кандидатурой главы Кировоградской ОГА

Автор: Роман Калиниченко

Кабмин согласовал на эту должность агрария Валерия Мищенко

Кабинет министров одобрил кандидата на должность руководителя Кировоградской областной государственной администрации. Им стал Валерий Мищенко.

Самые читаемые новости

Об этом сообщил народный депутат Василий Мокан у себя в Facebook.

О Мищенко известно немногое. Кандидат на главу Кировоградской ОГА является аграрием. Также он числится основателем и руководителем ряда агрофирм в Кировоградской области.

Напомним, предыдущего главу области Андрея Балоня и еще одного чиновника Кировоградской ОГА задержали на крупной взятке.

Высший антикоррупционный суд арестовал Балоня и установил залог в 10 миллионов гривен.

В начале июля за экс-главу Кировоградской облгосадминистрации внесли залог.

Прогноз погоды
► Законопроекты экологичного комитета ВР могут использовать для шантажа, - Магомедов ► Умер командир батальона Украинской добровольческой армии
Читать все новости