Кабмин определился с кандидатурой главы Кировоградской ОГА

Кабинет министров одобрил кандидата на должность руководителя Кировоградской областной государственной администрации. Им стал Валерий Мищенко.

Об этом сообщил народный депутат Василий Мокан у себя в Facebook.

О Мищенко известно немногое. Кандидат на главу Кировоградской ОГА является аграрием. Также он числится основателем и руководителем ряда агрофирм в Кировоградской области.

Напомним, предыдущего главу области Андрея Балоня и еще одного чиновника Кировоградской ОГА задержали на крупной взятке.

Высший антикоррупционный суд арестовал Балоня и установил залог в 10 миллионов гривен.

В начале июля за экс-главу Кировоградской облгосадминистрации внесли залог.