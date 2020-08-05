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Кабмін визначився з кандидатурою голови Кіровоградської ОДА

Автор: Роман Калиниченко

Кабмін погодив на цю посаду аграрія Валерія Міщенка

Кабінет міністрів схвалив кандидата на посаду керівника Кіровоградської обласної державної адміністрації. Ним став Валерій Міщенко.

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Про це повідомив народний депутат Василь Мокан у себе в Facebook.

Про Міщенка відомо небагато. Кандидат на голову Кіровоградської ОДА є аграрієм. Також він числиться засновником і керівником низки агрофірм у Кіровоградській області.

Нагадаємо, попереднього очільника області Андрія Балоня і ще одного чиновника Кіровоградської ОДА затримали на великому хабарі.

Вищий антикорупційний суд заарештував Балоня і встановив заставу в 10 мільйонів гривень.

На початку липня за екс-главу Кіровоградської облдержадміністрації внесли заставу.

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