Кабмін визначився з кандидатурою голови Кіровоградської ОДА

Кабінет міністрів схвалив кандидата на посаду керівника Кіровоградської обласної державної адміністрації. Ним став Валерій Міщенко.

Про це повідомив народний депутат Василь Мокан у себе в Facebook.

Про Міщенка відомо небагато. Кандидат на голову Кіровоградської ОДА є аграрієм. Також він числиться засновником і керівником низки агрофірм у Кіровоградській області.

Нагадаємо, попереднього очільника області Андрія Балоня і ще одного чиновника Кіровоградської ОДА затримали на великому хабарі.

Вищий антикорупційний суд заарештував Балоня і встановив заставу в 10 мільйонів гривень.

На початку липня за екс-главу Кіровоградської облдержадміністрації внесли заставу.