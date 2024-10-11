Кабмін оголосив конкурс на посади незалежних членів наглядової ради "Укренерго"

Кабінет міністрів оголосив конкурс на посади трьох незалежних членів наглядової ради НЕК "Укренерго". Четвертого обиратимуть за попередньо запущеною аналогічною прозорою процедурою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".

"Міністерство очікує, що до 7 листопада консультантом з відбору буде здійснено попередню оцінку документів, співбесіди з аплікантами та представлено на розгляд Номінаційного комітету перелік потенційних кандидатів на вакантні посади 3 незалежних членів наглядової ради НЕК «Укренерго", - пише Міністерство економіки України.

Документи подаються до 31 жовтня 2024 року включно українською та англійською мовами на електронну адресу cv.ukrenergo@me.gov.ua .

Загалом до Наглядової ради «Укренерго» мають входити сім осіб, серед яких:

Призначення незалежних членів наглядової ради "Укренерго" повинно відбутись вже до 9 грудня 2024-го року .

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 2 вересня Володимир Кудрицький залишив посаду голови НЕК "Укренерго". У зв'язку з цим було вирішено розпочати конкурс на призначення нового керівника компанії.

Паралельно два незалежних члени наглядової ради оператора виступили з заявою про звільнення Кудрицького, висловивши думку, що це рішення має нібито політичний підтекст.

13 вересня наглядова рада "Укренерго" призначила Олексія Брехта виконувачем обов’язків голови правління.

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