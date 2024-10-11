Кабмин объявил конкурс на должности независимых членов наблюдательного совета "Укрэнерго"

Кабинет министров объявил конкурс на должности трех независимых членов наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго". Четвертого будут выбирать по предварительно запущенной аналогичной прозрачной процедуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".

"Министерство ожидает, что до 7 ноября консультантом по отбору будет осуществлена предварительная оценка документов, собеседования с заявителями и представлен на рассмотрение Номинационного комитета перечень потенциальных кандидатов на вакантные должности 3 независимых членов наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго", - пишет Министерство экономики Украины.

Документы подаются до 31 октября 2024 года включительно на украинском и английском языках на электронный адрес cv.ukrenergo@me.gov.ua .

Всего в Наблюдательный совет "Укрэнерго" должны входить семь человек, среди которых:

Назначение независимых членов наблюдательного совета "Укрэнерго" должно состояться уже до 9 декабря 2024-го года .

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 2 сентября Владимир Кудрицкий покинул пост главы НЭК "Укрэнерго". В связи с этим было решено начать конкурс на назначение нового руководителя компании.

Параллельно два независимых члена наблюдательного совета оператора выступили с заявлением об увольнении Кудрицкого, выразив мнение, что это решение имеет якобы политический подтекст.

13 сентября наблюдательный совет "Укрэнерго"назначил Алексея Брехта исполняющим обязанности главы правления.

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