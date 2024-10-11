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Кабмин объявил конкурс на должности независимых членов наблюдательного совета "Укрэнерго"

Пятница 11 октября 2024 13:47
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Кабмин объявил конкурс на должности независимых членов наблюдательного совета "Укрэнерго" Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Кабинет министров объявил конкурс на должности трех независимых членов наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго". Четвертого будут выбирать по предварительно запущенной аналогичной прозрачной процедуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".

Назначение независимых членов наблюдательного совета "Укрэнерго" должно состояться уже до 9 декабря 2024-го года.

Всего в Наблюдательный совет "Укрэнерго" должны входить семь человек, среди которых:

  • четыре независимых члена;
  • трое представителей государства.

Документы подаются до 31 октября 2024 года включительно на украинском и английском языках на электронный адрес cv.ukrenergo@me.gov.ua.

"Министерство ожидает, что до 7 ноября консультантом по отбору будет осуществлена предварительная оценка документов, собеседования с заявителями и представлен на рассмотрение Номинационного комитета перечень потенциальных кандидатов на вакантные должности 3 независимых членов наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго", - пишет Министерство экономики Украины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 2 сентября Владимир Кудрицкий покинул пост главы НЭК "Укрэнерго". В связи с этим было решено начать конкурс на назначение нового руководителя компании.

Параллельно два независимых члена наблюдательного совета оператора выступили с заявлением об увольнении Кудрицкого, выразив мнение, что это решение имеет якобы политический подтекст.

13 сентября наблюдательный совет "Укрэнерго"назначил Алексея Брехта исполняющим обязанности главы правления.

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