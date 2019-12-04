Кабмин одобрил ряд назначений и увольнений в госучреждениях

Кабинет министров Украины на заседании 4 декабря одобрило ряд кадровых решений. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В частности, Кабинет министров назначил:

заместителем министра здравоохранения Дмитрия Коваля;

государственным секретарем Минсоцполитики - Елену Богачову;

заместителями председателя Фонда государственного имущества Андрея Егорова и Константина Кошеленко.

Правительство уволил:

с должности заместителя министра иностранных дел - Елену Зеркаль;

с должности главы Национальной службы здоровья - Олега Петренко;

с должности первого заместителя главы Государственной службы специальной связи и защиты информации - Александра Чаузова;

с должности первого заместителя главы Государственной фискальной службы Сергея Билана;

с должности главы Государственной службы по вопросам труда - Романа Чернегу;

с должности главы правления Государственного ипотечного учреждения - Андрея Камуза;

с должности главыя правления НАК "Надра Украины" Ярослава Климовича.

Кабинет министров возложил временное исполнение обязанностей:

главы Национальной службы здоровья Украины на Оксану Мовчан;

главы Государственной службы Украины по вопросам труда на Игоря Дегнера;

президента НАЭК "Энергоатом" на Павла Павлишина;

главы правления Государственного ипотечного учреждения на Вячеслава Фролова.

Кабинет министров установил победителей конкурса на занятие должностей государственной службы категории "А" на должности:

главы Украинского института национальной памяти - Антона Дробовича;

заместителей главы Государственной фискальной службы - Дениса Шендрика и Роберта Зелди.

Правительство согласовало назначение:

исполняющим обязанности главы правления АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" - Саймона Чернявского;

Кабинет министров объявил конкурс на занятие должности первого заместителя главы Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Напомним, на заседании 27 ноября Кабинет министров назначил Татьяну Монахову уполномоченным по защите государственного языка.

Отметим, на заседании 20 ноября Кабинет министров Украины назначил независимых членов наблюдательного совета АО "Ощадбанк", а также независимого члена наблюдательного совета АО "Укрэксимбанк".