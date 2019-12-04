Кабмин уволил Зеркаль из Министерства иностранных дел

Фото: Елена Зеркаль (mfa.gov.ua)

Зеркаль ушла из министерства по собственному желанию

Кабинет министров Украины уволил Елену Зеркаль с должности заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По информации Гончаренко, который присутствует на заседании, Кабмин также уволил:

Эдуарда Петренко - с должности главы Национальной службы здоровья,

Сергея Билана - с должности заместителя главы Государственной фискальной службы,

Романа Чернегу - с должности главы Государственной службы по вопросам труда,

Андрея Камуза - с должности главы правления Государственного ипотечного учреждения,

Ярослав Климовича - с должности главы правления НАК "Надра Украины".

Кабмин также утвердил, что временно исполнять обязанности главы Нацслужбы здоровья Украины будет Оксана Мовчан (заместитель главы НСЗУ). Врио главы Госслужбы Украины по вопросам труда назначен Игорь Дегнер (директор Департамента по вопросам труда Гоструда), врио президента ГП НАЭК "Энергоатом" - Павел Яремович (гендиректор Ровенской АЭС), врио главы правления Государственного ипотечного учреждения - Вячеслав Фролов (директор департамента учреждения).

Как сообщало РБК-Украина, замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль написала заявление об увольнении 28 ноября 2019 года. Зеркаль разместила на своей странице фото заявления об уходе по собственному желанию. "Я ухожу с должности заместителя министра иностранных дел, но остаюсь дипломатом и неравнодушным человеком", - отметила Зеркаль.

Напомним, глава Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Олег Петренко написал заявление об увольнении. Среди причин для увольнения Петренко отметил разные фундаментальные ценности с командой, которая сейчас работает над трансформацией системы здорохранения. Также Петренко отметил, что его решение продиктовано в том числе желанием "дать новой политической команде возможность сделать это иначе".