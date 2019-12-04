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Кабмин изменил условия предоплаты за бюджетные средства

Новости » Экономика     04.12.2019 - 13:03
Кабмин изменил условия предоплаты за бюджетные средства
Фото: заседание правительства (РБК-Украина)

В зависимости от целей предоплата может осуществляться в сроки от 3 до 24 месяцев

Кабинет министров Украины на заседании 4 декабря одобрил постановление о предварительной оплате товаров, работ и услуг за бюджетные средства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Как отмечается в сообщении, документом определяются систематизированные случаи авансирования за бюджетные средства:

  • не более 3 месяцев - товары, работы и услуги по текущим расходам;
  • не более 12 месяцев - товары, работы и услуги по капитальным расходам и государственным контрактам (договорам); периодические издания;
  • не более 24 месяцев - товары, работы и услуги по внешнеэкономическим контрактам (договорам), заключенным во исполнение международных обязательств, а также товары, работы и услуги, закупаемые для обеспечения национальной безопасности и обороны государства.

Согласно постановлению, главные распорядители должны определять размер и срок предварительной оплаты в пределах сроков, определенных в постановлении, количество платежей по предварительной оплате (этапность).

Постановлением определяется, что зарубежные дипломатические учреждения (распорядители) предусматривают предварительную оплату согласно решению МИД, как главного распорядителя.

Также Кабмин признал утратившим силу постановление правительства от 23.04.2014 № 117 и предусмотрел возможность осуществления расчетов по договорам, бюджетные обязательства по которому приняты на учет в Казначействе, до полного исполнения этих договоров.

Напомним, доходы государственного бюджета Украины за январь-ноябрь 2019 года составили 899 745,7 млн грн, что на 5,9% или на 55 970,5 млн грн меньше плана (955 716,2 млн грн).

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины решил провести перераспределение источников финансирования общего фонда государственного бюджета из-за невыполнения плана по приватизации в 2019 году. Согласно распоряжению, увеличивается финансирования госбюджета по коду "Заимствования" на сумму 16,4 млрд грн.

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