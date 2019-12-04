Смена руководства "Энергоатома" и Нацслужбы здоровья: новые назначения Кабмина

Фото: Оксана Мовчан (nszu gov ua)

"Энергоатом" возглавит Павел Павлишин, а Нацслужбу здоровья - Оксана Мовчан

Кабинет министров Украины утвердил новое руководство Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" и Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По данным нардепа, временно исполнять обязанности председателя Нацслужбы здоровья правительство назначило заместителя председателя НСЗУ Оксану Мовчан. "Энергоатом" временно будет возглавлять гендиректор обособленного подразделения "Ровенская атомная электростанция" Павел Павлишин.

Также Кабмин назначил временно исполняющим обязанности председателя Госслужбы по вопросам труда директора департамента по вопросам труда Игоря Дегнера, а директор департамента активных операций Вячеслав Фролов стал временным руководителем Государственного ипотечного учреждения.

Напомним, 26 ноября правительство приняло решение об увольнении Юрия Недашковского с должности руководителя Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом". Увольнение Недашковского инициировал министр энергетики Алексей Оржель.

Также РБК-Украина писало, что глава Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко написал заявление об увольнении. Позже министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что Кабмин проведет конкурс на должность председателя НСЗУ после увольнения Петренко.