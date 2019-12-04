Кабмін ухвалив низку призначень та звільнень у держустановах

Кабінет міністрів України на засіданні 4 грудня ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомляє прес-служба уряду.

Зокрема, Кабінет міністрів призначив:

заступником міністра охорони здоров’я - Дмитра Коваля;

державним секретарем Мінсоцполітики - Олену Богачову;

заступниками голови Фонду державного майна - Андрія Єгорова та Костянтина Кошеленка.

Уряд звільнив:

з посади заступника міністра закордонних справ - Олену Зеркаль;

з посади голови Національної служби здоров’я - Олега Петренка;

з посади першого заступника голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації - Олександра Чаузова;

з посади першого заступника голови Державної фіскальної служби - Сергія Білана;

з посади голови Державної служби з питань праці - Романа Чернегу;

з посади голови правління Державної іпотечної установи - Андрія Камуза;

з посади голови правління НАК "Надра України" - Ярослава Климовича.

Кабінет міністрів поклав тимчасове виконання обов’язків:

голови Національної служби здоров’я України на Оксану Мовчан;

голови Державної служби України з питань праці на Ігоря Дегнера;

президента НАЕК "Енергоатом" на Павла Павлишина;

голови правління Державної іпотечної установи на В’ячеслава Фролова.

Кабінет міністрів встановив переможців конкурсу на зайняття посад державної служби категорії "А" на посади:

голови Українського інституту національної пам’яті - Антона Дробовича;

заступників голови Державної фіскальної служби - Дениса Шендрика та Роберта Зелді.

Уряд погодив призначення:

виконуючим обов’язки голови правління АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" - Саймона Чернявського;

Кабінет міністрів оголосив конкурс на зайняття посади першого заступника голови Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Нагадаємо, на засіданні 27 листопада Кабінет міністрів призначив Тетяну Монахову уповноваженим по захисту державної мови.

Відзначимо, на засіданні 20 листопада Кабінет міністрів України призначив незалежних членів наглядової ради АТ "Ощадбанк", а також незалежного члена наглядової ради АТ "Укрексімбанк".