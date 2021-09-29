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Кабмин одобрил договор "Нафтогаза" с Оператором ГТС, а три области Украины на пороге "красной" зоны: новости за 28 сентября

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Среда 29 сентября 2021 08:30
Кабмин одобрил договор "Нафтогаза" с Оператором ГТС, а три области Украины на пороге "красной" зоны: новости за 28 сентября Коллаж РБК-Украина
Автор: РБК-Украина

Три области в Украине имеют высокие риски попадания в "красную" зону карантина, Кабмин одобрил договор "Нафтогаза" с Оператором ГТС, Forbes обновил рейтинг самых богатых людей мира. Подробнее о том, что произошло во вторник, 28 сентября - в материале РБК-Украина.

Три области Украины на пороге вхождения в "красную" зону, - эксперт

В Украине три области имеют высокие риски попадания в "красную" зону карантина. Первым претендентом является Черновицкая область, а за ней следуют Харьковская и Луганская области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрия Ганиченко.

По его словам, во всех этих регионах занятость коек с кислородом на уровне 61%-67% при допустимой норме в 65%.

Нашли деньги на газ: Кабмин одобрил договор "Нафтогаза" с Оператором ГТС

Кабинет министров одобрил договор о компенсации "Оператором ГТС Украины" компании "Укртрансгаз" (входит в Группу "Нафтогаз") средств за передачу ГТС Украины. Деньги планируется направить на закупку газа.

По информации РБК-Украина, проект договора, ранее направленный в Кабмин предусматривал, в частности, выплату "Укртрансгазу" Оператором ГТС суммы в 47,9 млрд грн двумя траншами - 27 млрд в октябре и 20,9 млрд - до конца 2021 года.

Регистрация "Партии Шария": СБУ сообщила подозрение еще трем лицам

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении еще трем лицам, причастным к регистрации "Партии Шария". Накануне правоохранители установили, что партия была зарегистрирована с нарушением законодательства.

Как рассказали РБК-Украина в правоохранительных органах, речь о журналистке издания "Страна" Антонине Белоглазовой, юристе Анатолии Жиле и представительнице партии "Объединенная Украина" Наталье Чекман. Этим трем лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины, то есть подделка документов для государственной регистрации юридического лица.

Талибы угрожали отобрать украинский самолет во время эвакуационной операции, - NYT

Во время эвакуационной операции в Афганистане талибы угрожали отобрать украинский самолет. Украинской команде понадобилось семь дней, две поездки в Кабул и нервные переговоры с функционерами "Талибана", прежде чем вернуться домой в Киев из 96 эвакуированными. Об этом пишет The New York Times.

Издание пишет, что в течение нескольких дней талибы отказывались освободить людей, которых украинцы надеялись спасти, неоднократно меняя условия соглашения об эвакуации, требуя официального признания от украинского правительства и в какой-то момент угрожая конфисковать самолет.

Таиланд охватили масштабные наводнения, есть первые жертвы

В тридцати провинциях Таиланда начались сильные наводнения из-за сезонных муссонных дождей. В результате непогоды погибли шесть человек.

По информации СМИ, всего от наводнений пострадали не менее 58 тысяч 977 семей. Также сообщается о двух пропавших без вести.

Испания объявила остров Ла-Пальма зоной бедствия из-за извержения вулкана

Во вторник, 28 сентября, правительство Испании объявило остров Ла-Пальма, пострадавший от извержения вулкана, зоной бедствия. Правительство страны также объявило о первом пакете помощи в размере 10,5 млн. евро, который включает около 5 млн евро на покупку домов, а остальные средства пойдут на приобретение мебели и предметов первой необходимости.

Лава медленно стекает по западному склону вулкана в сторону моря с 19 сентября, разрушив почти 600 домов, а также церкви и банановые плантации в Ла-Пальме, которая соседствует с Тенерифе на архипелаге Канарских островов у берегов Северной Африки.

Forbes обновил рейтинг самых богатых людей мира: кто на первом месте

Журнал Forbes обновил рейтинг самых богатых людей мира. Этот список возглавил глава SpaceX и Tesla Илон Маск.

Сегодня Топ-4 выглядит так:

  • Илон Маск - состояние 203,4 млрд долларов.
  • Основатель Amazon Джефф Безос - состояние 197,7 млрд долларов.
  • Владелец Louis Vitton Бернар Арно с капиталом в 175,2 млрд долларов.
  • Акционер компании Microsoft Билл Гейтс - 131 млрд долларов.

В Украину идут заморозки: где ухудшится погода

В ближайшие дни почти во всех регионах Украины ожидаются заморозки. Температура воздуха снизится ночью 30 сентября и 1-3 октября.

Заморозки прогнозируют во всех регионах, кроме западных областей и побережья морей.

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