Испания объявила остров Ла-Пальма зоной бедствия из-за извержения вулкана

Во вторник, 28 сентября, правительство Испании объявило остров Ла-Пальма, пострадавший от извержения вулкана, зоной бедствия. Такой статус испанского острова повлечет за собой выделение чрезвычайных субсидий и других мер поддержки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Правительство страны также объявило о первом пакете помощи в размере 10,5 млн. евро, который включает около 5 млн евро на покупку домов, а остальные средства пойдут на приобретение мебели и предметов первой необходимости.

Лава медленно стекает по западному склону вулкана в сторону моря с 19 сентября, разрушив почти 600 домов, а также церкви и банановые плантации в Ла-Пальме, которая соседствует с Тенерифе на архипелаге Канарских островов у берегов Северной Африки.

Сотни людей в прибрежных деревнях продолжают жить в укрытиях в ожидании того, что лава, выброшенная в предыдущие дни, достигнет моря и выпустит токсичный газ.