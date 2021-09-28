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Талибы угрожали отобрать украинский самолет во время эвакуационной операции, - NYT

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Кабул, Вторник 28 сентября 2021 14:51
Талибы угрожали отобрать украинский самолет во время эвакуационной операции, - NYT Фото: талибы угрожали отобрать украинский самолет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Во время эвакуационной операции в Афганистане талибы угрожали отобрать украинский самолет. Украинской команде понадобилось семь дней, две поездки в Кабул и нервные переговоры с функционерами "Талибана", прежде чем вернуться домой в Киев из 96 эвакуированными.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на статью The New York Times.

Издание пишет, что в течение нескольких дней талибы отказывались освободить людей, которых украинцы надеялись спасти, неоднократно меняя условия соглашения об эвакуации, требуя официального признания от украинского правительства и в какой-то момент угрожая конфисковать самолет.

Перед посадкой 16 сентября украинцев заверили, что процесс эвакуации займет всего несколько часов, но команде понадобилось семь дней.

Как сообщается, по прибытии в Кабул украинского самолета талибы заявили, что не допустят эвакуированных на борт без письменного обращения украинского правительства в "Исламский Эмират Афганистан".

"Это может быть истолковано как акт признания их правительства, что мы категорически отказываемся делать", - сказал командир, генерал Кирилл Буданов.

После этого самолет вернулся в Киев, а затем снова отправился в Кабул 19 сентября. Параллельно продолжались переговоры с талибами.

"Спасательная миссия почти сорвалась в среду вечером, когда сотрудники службы безопасности в аэропорту заявили, что самолет должен был вылететь через 30 минут без эвакуированных, иначе будет конфискован", - отмечается в статье.

Издание отмечает, что украинские официальные лица не сообщили подробностей о том, как именно они вышли из тупика. Они сослались на помощь Турции, Пакистана и Катара, а также на Вали Монавара, посла в Украине предыдущего афганского правительства, который остается на своем посту в Киеве.

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