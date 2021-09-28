Извержение вулкана на Канарах: лава в 800 метрах от океана, это опасно для населения
На испанском острове Пальма лава от вулкана Кумбре-Вьеха находится в 800 метрах от Атлантического океана. При контакте лавы с водой могут появиться облака токсичного газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.
Один из двух потоков лавы на острове Ла Пальма замедлился, однако второй набирает скорость и продолжает двигаться в сторону побережья.
Более горячий и более жидкий поток направляется в сторону небольшого прибрежного города Тодоке.
Если лава достигнет моря, в результате химической реакции произойдет выброс в атмосферу токсичных паров, в особенности соляной кислоты, которая опасна для дыхания и раздражает глаза и кожу.
Напомним, сегодня правительство Испании объявило остров Ла Пальма зоной бедствия.
Ранее власти призвали жителей восточного побережья острова Ла Пальма оставаться дома, поскольку лава вулкана Кумбре-Вьеха приближается к Атлантическому океану.