Извержение вулкана на Канарах: лава в 800 метрах от океана, это опасно для населения

На испанском острове Пальма лава от вулкана Кумбре-Вьеха находится в 800 метрах от Атлантического океана. При контакте лавы с водой могут появиться облака токсичного газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais .

Один из двух потоков лавы на острове Ла Пальма замедлился, однако второй набирает скорость и продолжает двигаться в сторону побережья.

Более горячий и более жидкий поток направляется в сторону небольшого прибрежного города Тодоке.

Если лава достигнет моря, в результате химической реакции произойдет выброс в атмосферу токсичных паров, в особенности соляной кислоты, которая опасна для дыхания и раздражает глаза и кожу.