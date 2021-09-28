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Таиланд охватили масштабные наводнения, есть первые жертвы

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Таиланд, Вторник 28 сентября 2021 13:31
Таиланд охватили масштабные наводнения, есть первые жертвы Фото: Таиланд охватили масштабные наводнения (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В тридцати провинциях Таиланда начались сильные наводнения из-за сезонных муссонных дождей. В результате непогоды погибли шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bangkok Post.

По информации СМИ, всего от наводнений пострадали не менее 58 тысяч 977 семей. Также сообщается о двух пропавших без вести.

"В результате шторма погибли шесть человек - пять в Лопбури и один в Пхетчабун. Два человека пропали без вести, по одной в каждой из двух провинций", - говорится в сообщении.

Местная власть отмечает, что 12 провинций вдоль реки Чао Прайя, включая Бангкок и старую столицу Аюттхая, должны быть готовы к новым наводнениям, поскольку уровень воды в плотине Чао Прайя увеличится на 30 сантиметров до 1 метра (1-3 фута) в течение следующих нескольких дней.

Стоит отметить, что в Таиланде из-за тропического климата, сезон муссонных дождей наступает с июля по октябрь и часто приводит к наводнениям и убыткам в миллионы долларов.

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Гидрометцентр Таиланд
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