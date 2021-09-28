Forbes обновил рейтинг самых богатых людей мира: кто на первом месте
Фото: глава SpaceX Илон Маск (Getty Images)
Журнал Forbes обновил рейтинг самых богатых людей мира. Этот список возглавил глава SpaceX и Tesla Илон Маск.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Forbes.
Топ-4 выглядит так:
- Илон Маск - состояние 203,4 млрд долларов.
- Основатель Amazon Джефф Безос - состояние 197,7 млрд долларов.
- Владелец Louis Vitton Бернар Арно с капиталом в 175,2 млрд долларов.
- Акционер компании Microsoft Билл Гейтс - 131 млрд долларов.