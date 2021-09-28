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Forbes обновил рейтинг самых богатых людей мира: кто на первом месте

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Вашингтон, Вторник 28 сентября 2021 14:16
Forbes обновил рейтинг самых богатых людей мира: кто на первом месте Фото: глава SpaceX Илон Маск (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Журнал Forbes обновил рейтинг самых богатых людей мира. Этот список возглавил глава SpaceX и Tesla Илон Маск.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Forbes.

Топ-4 выглядит так:

  • Илон Маск - состояние 203,4 млрд долларов.
  • Основатель Amazon Джефф Безос - состояние 197,7 млрд долларов.
  • Владелец Louis Vitton Бернар Арно с капиталом в 175,2 млрд долларов.
  • Акционер компании Microsoft Билл Гейтс - 131 млрд долларов.

Forbes обновил рейтинг самых богатых людей мира: кто на первом месте

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Forbes Илон Маск
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