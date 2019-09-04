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Кабмин назначил своего представителя в Раде

Новости » Политика    04.09.2019 - 15:20
Кабмин назначил своего представителя в Раде
Фото: Ирина Верещук (facebook.com vereshchuk.ukraine)

Такое решение правительство приняло в ходе заседания в среду

Кабинет министров Украины назначил своего представителя в Верховной раде 9 созыва. Об этом сообщает РБК-Украина.

Такое решение правительство приняло в ходе заседания в среду, 4 августа.

Как писало РБК-Украина ранее, в среду, 4 сентября, анонсировалось, что на заседании правительства рассмотрят вопрос о назначении представителя Кабмина в Верховной раде. Так, на заседании правительства рассмотрят вопрос назначения народного депутата Ирины Верещук постоянным представителем Кабмина в парламенте.

Отметим, нардеп Верещук прошла в Раду по списку партии "Слуга народа" под номером 29.

В 2010-2015 годах Верещук была мэром города Рава-Русская, а с сентября 2017 года - доцент кафедры политологии Национального педагогического университета им. М.П. Драгоманова, преподавала в Институте экологии экономики и права. Также возглавляет ОО "Международный центр балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик. Центр политического диалога".

Кроме того, министры планируют рассмотреть вопрос прекращения бумажного документооборота между органами исполнительной власти, а также кадровые вопросы.

Отметим, Кабинет министров назначил руководителя аппарата премьер-министра. Новым руководителем аппарата премьера стала Екатерина Литвинчова, которая ранее была руководителем международной общественной организации "GlobalUkrainians".

Напомним, ранее правительство официально сформировало новые министерства. Кабмин решил переименовать 4 министерства, а также объединить ряд министерств. В частности, Кабинет министров на основе Министерства информационной политики создало Министерство культуры, молодежи и спорта.

Кроме того, правительство передало полномочия новым министрам. Новое правительство приняло документ, который позволяет получить в управление существующие министерства.

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