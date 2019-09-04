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Кабмін призначив свого представника в Раді

Новини » Політика    04.09.2019 - 15:20
Кабмін призначив свого представника в Раді
Фото: Ірина Верещук (facebook.com vereshchuk.ukraine)

Таке рішення уряд прийняв на засіданні в середу

Кабінет міністрів України призначив свого представника у Верховній раді 9 скликання. Про це повідомляє РБК-Україна.

Таке рішення уряд прийняв на засіданні в середу, 4 серпня.

Як писало РБК-Україна раніше, в середу, 4 вересня, анонсувалося, що на засіданні уряду розглянуть питання про призначення представника Кабміну у Верховній раді. Так, на засіданні уряду розглянуть питання призначення народного депутата Ірини Верещук постійним представником Кабміну в парламенті.

Відзначимо, нардеп Верещук пройшла в Раду за списком партії "Слуга народу" під номером 29.

У 2010-2015 роках Верещук була мером міста Рава-Руська, а з вересня 2017 року - доцент кафедри політології Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, викладала в Інституті екології економіки і права. Також очолює ГО "Міжнародний центр балтійсько-чорноморських досліджень та консенсусних практик. Центр політичного діалогу".

Крім того, міністри планують розглянути питання припинення паперового документообігу між органами виконавчої влади, а також кадрові питання.

Відзначимо, Кабінет міністрів призначив керівника апарату прем'єр-міністра. Новим керівником апарату прем'єра стала Катерина Літвінчова, яка раніше була керівником міжнародної громадської організації "GlobalUkrainians".

Нагадаємо, раніше уряд офіційно сформувало нові міністерства. Кабмін вирішив перейменувати 4 міністерства, а також об'єднати ряд міністерств. Зокрема, Кабінет міністрів на основі Міністерства інформаційної політики створило Міністерство культури, молоді і спорту.

Крім того, уряд передав повноваження новим міністрам. Новий уряд прийняв документ, який дозволяє отримати в управління існуючі міністерства.

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