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Кабмин передал полномочия новым министрам

Новости » Политика    02.09.2019 - 17:02
Кабмин передал полномочия новым министрам
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Новые министры официально получили под свое управление министерства

Кабинет министров Украины на первом заседании утвердил решение, которое позволит новым министрам получить под свое управление министерства. Об этом рассказал премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

Гончарук отметил, что новое правительство приняло документ, который позволяет получить в управление существующие министерства.

"Мы приняли документ, который позволяет министрам с нового правительства фактически получить в управление существующие министерства, вопросы полномочий, функций и всего остального", - сказал он.

Также он подчеркнул, что первое заседание Кабмина было частично организационным и подготовительным.

Напомним, ранее Гончарук заявил, что экономика Украины должна вырасти на 40% за следующие 5 лет. По его словам, источниками роста должны стать иностранные инвестиции, либерализация экономики и снижение роли государства на рынках.

Ранее РБК-Украина сообщало, что с сегодняшнего дня, 2 сентября, новый Кабинет министров будет проводить заседания в закрытом от прессы режиме. После заседаний министры будут выходить к представителям СМИ, и рассказывать о принятых решениях.

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