Кабмин назначил руководителя аппарата премьер-министра

Фото: Екатерина Литвинчова (forum.o2.ua)

Кабмин назначил Литвинчову на должность руководителя аппарата Гончарука

Кабинет министров Украины назначил на должность руководителя аппарата премьер-министра Украины Екатерину Литвинчову. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение правительства №695 от 2 сентября.

Сообщается, что Екатерина Литвинчова приступила к работе в качестве руководителя аппарата премьер-министра с 3 сентября.

"Назначить Литвинчову Екатерину Алексеевну на должность руководителя аппарата премьер-министра Украины с 3 сентября 2019 года", - говорится в распоряжении.

До назначения Литвинчова была руководителем международной общественной организации "GlobalUkrainians". Согласно декларации, за 2018 она заработала 27,5 тыс. грн.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Кабмин официально сформировал новые министерства. В частности, правительство переименовало 4 министерства. Также произошло присоединение ряда министерств.

Также сообщалось, что правительство передало полномочия новым министрам. Новое правительство приняло документ, который позволяет получить в управление существующие министерства.