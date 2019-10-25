Кабмин назначил нового замминистра обороны

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Об этом свидетельствует соответствующий проект распоряжения

Кабинет министров Украины назначил заместителем министра обороны Украины Александра Полищука. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение №1001-р.

Таким образом, назначение состоялось в среду, 23 октября.

"Назначить Полищука Александра Николаевича заместителем министра обороны Украины", - говорится в тексте постановления.

Напомним, министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что в оборонном ведомстве сейчас идет процесс разработки новой концепции территориальной обороны. По его словам, в разработке концепции территориальной обороны важным будет использование опыта эстонских коллег.

Как писало РБК-Украина ранее, Министерство обороны направило в правоохранительные органы обращение о нецелевом использовании средств. Министр обороны Андрей Загороднюк во время часа вопросов к правительству заявил, что было нецелевое использование средств военного сбора.

Добавим также, Кабинет министров 23 октября также назначил Сергея Блескуна новым исполняющим обязанности главы "Укрспирта". По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, Юрий Лучечко, который до этого занимал должность и.о. директора компании, прекратил свои полномочия.