В Минобороны проводят проверки о нецелевом использовании средств

Фото: Андрей Загороднюк (УНИАН)

Министр обороны подтвердил нецелевое использование средств

Министерство обороны направило в правоохранительные органы обращение о нецелевом использовании средств. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент РБК-Украина.

Министр обороны подтвердил, что было нецелевое использование средств военного сбора.

"О расходовании вообще всех бюджетных средств. Мы действительно проводим сейчас целый ряд проверок. Было их нецелевое использование. Нами направляются сейчас материалы в правоохранительные органы каждый день. Я не могу комментировать это сейчас, но готов поговорить по этому вопросу", - заявил Загороднюк.

Ранее РБК-Украина писало, что законопроект о материальной ответственности военнослужащих и некоторых других лиц передан на подпись главе государства Владимиру Зеленскому.

Также сообщалось, что в этом году Минобороны планирует проводить закупки противотанковых комплексов Javelin. По словам Загороднюка этот процесс будет осуществляться до конца года в тестовом режиме. Также в Минобороны планируют новую программу по вооружению.