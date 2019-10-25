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Кабмін призначив нового замміністра оборони

Новини » Політика    25.10.2019 - 11:08
Кабмін призначив нового замміністра оборони
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Про це свідчить відповідний проект розпорядження

Кабінет міністрів України призначив заступником міністра оборони України Олександра Поліщука. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження №1001-р.

Таким чином, призначення відбулося у середу, 23 жовтня.

"Призначити Поліщука Олександра Миколайовича заступником міністра оборони України", - сказано у тексті постанови.

Нагадаємо, міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що в оборонному відомстві зараз йде процес розробки нової концепції територіальної оборони. За його словами, в розробці концепції територіальної оборони важливим буде використання досвіду естонських колег.

Як писало РБК-Україна раніше, Міністерство оборони направило до правоохоронних органів звернення про нецільове використання коштів. Міністр оборони Андрій Загороднюк під час години запитань до уряду заявив, що було нецільове використання коштів військового збору.

Додамо також, Кабінет міністрів 23 жовтня також призначив Сергія Блескуна новим виконуючим обов'язки глави "Укрспирту". За словами міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофія Милованова, Юрій Лучечко, який до цього обіймав посаду в.о. директора компанії, припинив свої повноваження.

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