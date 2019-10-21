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Минобороны разрабатывает новую концепцию территориальной обороны

Новости » Политика    21.10.2019 - 14:38
Минобороны разрабатывает новую концепцию территориальной обороны
Фото: Андрей Загороднюк (facebook.com/andrii.zahorodniuk)

Концепцию позаимствуют у Эстонии

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что в оборонном ведомстве сейчас идет процесс разработки новой концепции территориальной обороны. Об этом он сообщил во время брифинга с главой Минобороны Эстонии Юри Луйка, передает пресс-служба украинского оборонного ведомства.

По его словам, в разработке концепции территориальной обороны важным будет использование опыта эстонских коллег.

"Мы имели интересную встречу с моим коллегой из Эстонии. У нас много общих интересов с точки зрения безопасности и обороны. Мы договорились о некоторых совместных действиях по обмену опытом, обмена информацией. В частности, мы заинтересованы в заимствовании опыта Эстонии в организации сопротивления, организации территориальной обороны и кибербезопасности, а также организации перехода образования на стандарты НАТО. У наших партнеров есть Балтийский колледж обороны, который интересует нас как модель развития отечественных образовательных учреждений", - отметил Загороднюк.

Министр обороны Эстонии поблагодарил украинскую сторону за тесное сотрудничество оборонных ведомств и выступил за разширение сотрудничества в будущем.

Напомним, ранее Загороднюк сообщил, что Вооруженные силы Украины продолжают готовить позиции для разведения сил на Донбассе. По его словам, инженерные подразделения продолжают восстанавливать фортификационные сооружения.

Ранее РБК-Украина писало, что в Минобороны проводят проверки о нецелевом использовании средств в ведомстве. Эту информацию также подтвердил Загороднюк.

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