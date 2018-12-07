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Кабмин назначил Мартынюка врио министра агрополитики

Новости » Политика    07.12.2018 - 11:26
Кабмин назначил Мартынюка врио министра агрополитики
Фото: Максим Мартынюк (УНИАН)

Ранее должность министра аграрной политики и продовольствия занимал Тарас Кутовой

Кабинет министров Украина назначил временно исполняющим обязанности министра аграрной политики и продовольствия первого заместителя министра Максима Мартынюка. Соответствующее распоряжение правительства №920-р от 28 ноября обнародовано на официальном сайте, передает РБК-Украина.

"Возложить временно исполнение обязанностей министра аграрной политики и продовольствия Украины на первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Мартынюка Максима Петровича", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховная рада Украины 22 ноября отправила в отставку министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового. Соответствующий проект постановления №9327 за основу и в целом поддержали 257 парламентариев.

Ранее, 21 ноября, премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил уволить Тараса Кутового с должности министра аграрной политики и продовольствия. Премьер заметил, что Кутовой подал заявление об увольнении с начали по собственному желанию больше года назад.

Отметим, о том, что Кутовой уходит в отставку с должности министра агрополитики, сообщалось еще в мае 2017 года. По его словам, в дальнейшем он планировал заниматься привлечением инвестиций в экономику Украины.

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