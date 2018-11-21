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Гройсман просит Раду уволить министра агрополитики Кутового

Новости » Политика    21.11.2018 - 16:29
Гройсман просит Раду уволить министра агрополитики Кутового
Фото: Тарас Кутовой (facebook.com/KutovyiTaras)

Кутовой подал заявление об уходе более года назад

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает уволить Тараса Кутового с должности министра аграрной политики и продовольствия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию на правительственном портале.

Сообщается, что Гройсман по итогам консультаций с парламентской коалицией предложил Верховной раде рассмотреть поданное ранее заявление Тараса Кутового об увольнении по собственному желанию с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Напомним, о том, что Кутовой уходит в отставку с поста министра агрополитики, сообщалось еще в мае 2017 года. По его словам, в дальнейшем он планировал заниматься привлечением инвестиций в экономику Украины.

Аграрный комитет Верховной рады поддержал отставку Кутового в июне того же года. В то же время премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что не одобряет намерения министра аграрной политики. Фактически Министерством аграрной политики и продовольствия Украины руководит первый заместитель Максим Мартынюк.

 

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныМинистерство аграрной политикиТарас Кутовой
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