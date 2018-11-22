Рада отправила в отставку Кутового

Фото: Тарас Кутовой (УНИАН)

Такое решение нардепы приняли в ходе заседания 22 ноября

Верховная рада Украины 22 ноября отправила в отставку министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового. Соответствующий проект постановления №9327 за основу и в целом поддержали 257 парламентариев, передает корреспондент РБК-Украина.

Подчеркнем, постановление вступает в силу со дня его принятия.

"Принять отставку министра аграрной политики и продовольствия Украины Кутового Тараса Викторовича. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия", - говорится в тексте документа.

Напомним, сегодня, 22 ноября, комитет Верховной рады по вопросам правовой политики и правосудия принял решение относительно увольнения с должности Кутового.

Ранее, 21 ноября, премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил уволить Тараса Кутового с должности министра аграрной политики и продовольствия.

Премьер заметил, что Кутового подал заявление об увольнении с начали по собственному желанию больше года назад.

Отметим, о том, что Кутовой уходит в отставку с должности министра агрополитики, сообщалось еще в мае 2017 года. По его словам, в дальнейшем он планировал заниматься привлечением инвестиций в экономику Украины.