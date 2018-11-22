ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Рада отправила в отставку Кутового

Новости » Политика    22.11.2018 - 18:23
Рада отправила в отставку Кутового
Фото: Тарас Кутовой (УНИАН)

Такое решение нардепы приняли в ходе заседания 22 ноября

Верховная рада Украины 22 ноября отправила в отставку министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового. Соответствующий проект постановления №9327 за основу и в целом поддержали 257 парламентариев, передает корреспондент РБК-Украина.

Подчеркнем, постановление вступает в силу со дня его принятия. 

"Принять отставку министра аграрной политики и продовольствия Украины Кутового Тараса Викторовича. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия", - говорится в тексте документа.

Напомним, сегодня, 22 ноября, комитет Верховной рады по вопросам правовой политики и правосудия принял решение относительно увольнения с должности Кутового.

Ранее, 21 ноября, премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил уволить Тараса Кутового с должности министра аграрной политики и продовольствия.

Премьер заметил, что Кутового подал заявление об увольнении с начали по собственному желанию больше года назад.

Отметим, о том, что Кутовой уходит в отставку с должности министра агрополитики, сообщалось еще в мае 2017 года. По его словам, в дальнейшем он планировал заниматься привлечением инвестиций в экономику Украины.

 

 

 

Рада приняла за основу изменения в Конституцию по курсу в ЕС и НАТО Рада восстановила деятельность "Черноморнефтегаза"
Темы: Заседание Рады
Новости Украины Верховная РадаТарас Кутовой
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь