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Кабмін призначив Мартинюка т.в.о. міністра агрополітики

Новини » Політика    07.12.2018 - 11:26
Кабмін призначив Мартинюка т.в.о. міністра агрополітики
Фото: Максим Мартинюк (УНІАН)

Раніше посаду міністра аграрної політики та продовольства займав Тарас Кутовий

Кабінет міністрів України призначив тимчасово виконуючим обов'язки міністра аграрної політики і продовольства першого заступника міністра Максима Мартинюка. Відповідне розпорядження уряду №920-р від 28 листопада оприлюднено на офіційному сайті, передає РБК-Україна.

"Покласти тимчасово виконання обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України на першого заступника міністра аграрної політики та продовольства України Мартинюка Максима Петровича", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Верховна рада України 22 листопада відправила у відставку міністра аграрної політики і продовольства Тараса Кутового. Відповідний проект постанови №9327 за основу та в цілому підтримали 257 парламентаріїв.

Раніше, 21 листопада, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував звільнити Тараса Кутового з посади міністра аграрної політики та продовольства. Прем'єр зауважив, що Кутовой подав заяву про звільнення з почали за власним бажанням більше року тому.

Зазначимо, про те, що Кутовий йде у відставку з посади міністра агрополітики, повідомлялося ще в травні 2017 року. За його словами, надалі він планував займатися залученням інвестицій в економіку України.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниМіністерство аграрної політикиАдам Мартинюк
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