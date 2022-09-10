Кабмин начал подготовку законопроекта об освобожденных территориях
Координационному штабу по вопросам деоккупированных территорий было поручено подготовить законопроект об освобожденных от оккупантов территорий. Документ определит законодательную рамку для первоочередных действий по восстановлению жизнедеятельности.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства интеграции.
Отмечается, что законопроект должен:
- определить новые особенности работы военных администраций;
- решить вопрос восстановления оборота гривны и казначейского обслуживания
- определить начало работы учреждений.
"Приглашаем к сотрудничеству экспертов, работающих в этой области, приобщиться к проработке проекта", - пишет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в результате успешного контрнаступления нашими воинами удалось деоккупировать более 30 населенных пунктов в Харьковской области.
Между тем сегодня военные уже взяли Купянск под свой контроль и опубликовали соответствующее фото с украинским флагом.
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