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Кабмін розпочав підготовку законопроєкту про звільнені території

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Субота 10 вересня 2022 18:21
Кабмін розпочав підготовку законопроєкту про звільнені території Фото: Денис Шмигаль, прем'єр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Координаційному штабу з питань деокупованих територій було доручено підготувати законопроєкт про звільнені від окупантів території. Документ визначить законодавчу рамку для першочергових дій з відновлення життєдіяльності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства інтеграції.

Зазначається, що законопроєкт повинен:

  • визначити нові особливості роботи військових адміністрацій;
  • вирішити питання відновлення обігу гривні й казначейського обслуговування
  • визначити початок роботи закладів та установ.

"Запрошуємо до співпраці експертів, які працюють в цій царині, долучитись до опрацювання проєкту", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що внаслідок успішного контрнаступу нашими воїнами вдалося деокупувати понад 30 населених пунктів у Харківській області.

Тим часом сьогодні військові вже взяли Куп'янськ під свій контроль та опублікували відповідне фото з українським прапором.

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