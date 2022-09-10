Кабмін розпочав підготовку законопроєкту про звільнені території
Координаційному штабу з питань деокупованих територій було доручено підготувати законопроєкт про звільнені від окупантів території. Документ визначить законодавчу рамку для першочергових дій з відновлення життєдіяльності.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства інтеграції.
Зазначається, що законопроєкт повинен:
- визначити нові особливості роботи військових адміністрацій;
- вирішити питання відновлення обігу гривні й казначейського обслуговування
- визначити початок роботи закладів та установ.
"Запрошуємо до співпраці експертів, які працюють в цій царині, долучитись до опрацювання проєкту", - пише пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що внаслідок успішного контрнаступу нашими воїнами вдалося деокупувати понад 30 населених пунктів у Харківській області.
Тим часом сьогодні військові вже взяли Куп'янськ під свій контроль та опублікували відповідне фото з українським прапором.
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