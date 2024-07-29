Кабмін Ізраїлю дозволив уряду відповісти на ракетний удар "Хезболли" по Голанах

Як розповіли журналістам в Офісі глави уряду Ізраїлю, Кабмін дозволив прийняти рішення про "спосіб і час" відповіді на ракетну атаку, відповідальність за яку Тель-Авів покладає на угруповання "Хезболла" в Лівані.

Після того як міністри заперечили проти того, як удар по Ємену було схвалено минулого тижня, на нинішньому засіданні кожному міністру було надано достатньо часу для виступу, пише ізраїльське видання Yedioth Ahronoth.

Однак у звіті вказувалося, що міністр фінансів Бецалель Смотріч і міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір утрималися від голосування.

Також зазначається, що на засіданні Кабміну піднімалася тема про переговори щодо звільнення заручників, утримуваних бойовиками ХАМАС. Проте інша зустріч чиновників зосередитися на наступних кроках Ізраїлю в цьому відношенні, повідомляє газета Yedioth Ahronoth.

Що передувало

Нагадаємо, 27 липня Ізраїль заявив, що "Хезболла" завдала ракетного удару по району Мадждал-Шамса по спортивному стадіону. В результаті обстрілу загинули 12 людей, серед яких - діти.

Також повідомлялося, що Ізраїль готує відповідь на атаку по Голанах. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант вже обрав "напрямок дій" для відповіді.

Пізніше, у ніч проти 28 липня, ізраїльська авіація завдала ударів по цілях "Хезболли" в кількох районах Лівану. Крім того, Ізраїль пригрозив "руйнівною для Лівану" війною та назвав умову її уникнення - це роззброєння та відведення сил "Хезболли".

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