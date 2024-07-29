Кабмин Израиля разрешил правительству ответить на ракетный удар "Хезболлы" по Голанам

Как рассказали журналистам в Офисе главы правительства Израиля, Кабмин разрешил принять решение о "способе и времени" ответа на ракетную атаку, ответственность за которую Тель-Авив возлагает на группировку "Хезболла" в Ливане.

После того, как министры возразили против того, как удар по Йемену был одобрен на прошлой неделе, на нынешнем заседании каждому министру было предоставлено достаточно времени для выступления, пишет израильское издание Yedioth Ahronoth.

Однако в отчете указывалось, что министр финансов Бецалель Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир воздержались от голосования.

Также отмечается, что на заседании Кабмина поднималась тема о переговорах по освобождению заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС. Однако другая встреча чиновников сосредоточится на следующих шагах Израиля в этом отношении, сообщает газета Yedioth Ahronoth.

Что предшествовало

Напомним, 27 июля Израиль заявил, что "Хезболла" нанесла ракетный удар по району Мадждал-Шамса по спортивному стадиону. В результате обстрела погибли 12 человек, среди которых - дети.

Также сообщалось, что Израиль готовит ответ на атаку по Голанам. Министр обороны Израиля Йоав Галлант уже выбрал "направление действий" для ответа.

Позже, в ночь на 28 июля, израильская авиация нанесла удары по целям "Хезболлы" в нескольких районах Ливана. Кроме того, Израиль пригрозил "разрушительной для Ливана" войной и назвал условие ее избежания - это разоружение и отвод сил "Хезболлы".

Детальнее о ситуации - читайте в материале РБК-Украина.