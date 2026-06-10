Кабмін готує жорсткі штрафи водіям і правила самокатам, є перші пропозиції

Уряд доопрацьовує пропозиції щодо нової системи штрафів для водіїв і правил для електросамокатів. Найближчим часом їх обговорять з народними депутатами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис прем’єр-міністра Юлії Свириденко.
Свириденко обговорила з міністром внутрішніх справ та урядовцями проєкти змін, які мають підвищити безпеку на дорогах. Ключова ідея - запровадити градацію штрафів залежно від рівня перевищення швидкості та посилити відповідальність для системних порушників.
"Для більшості водіїв нічого не зміниться. Нові правила спрямовані насамперед на тих, хто регулярно створює небезпеку для інших учасників руху", - наголосила прем'єр.
За даними Свириденко, за останні 12 місяців камери автоматичної фіксації зафіксували:
Найближчим часом МВС має обговорити пропозиції з народними депутатами.
Окремий напрямок реформи - розвиток системи автоматичної фіксації порушень. Сьогодні на українських дорогах працює близько 377 камер. Уряд планує збільшити їхню кількість до понад 410 комплексів.
"Там, де працює контроль, водії частіше дотримуються правил", - зазначила Свириденко.
Уряд готує також законодавче врегулювання використання електросамокатів та іншого легкого персонального транспорту. За даними прем'єра, кількість ДТП за їх участі за п'ять місяців 2026 року зросла на 66,8%.
"Гинуть і травмуються люди, зокрема діти. Правила мають бути чіткими та зрозумілими для всіх учасників дорожнього руху", - підкреслила Свириденко
Нагадаємо, ще у травні 2025 року в Раді зареєстрували законопроєкт №13314, який передбачає градацію штрафів за перевищення швидкості та зниження "допустимої погрішності" з 20 до 10 км/год.
Документ пропонує покарання від 340 грн за перевищення на 10 км/год до 3 400 грн за перевищення на 80 км/год.
2 червня 2026 року парламент отримав окремий законопроєкт про електросамокати, який передбачає штрафи до 17 тисяч гривень і можливу конфіскацію транспортного засобу за порушення.
При цьому Верховний Суд уже визнав електросамокати джерелом підвищеної небезпеки.