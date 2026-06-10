Кабмин готовит жесткие штрафы водителям и правила самокатам, есть первые предложения

Градация штрафов и удар по систематическим нарушителям

Свириденко обсудила с министром внутренних дел и чиновниками проекты изменений, которые должны повысить безопасность на дорогах. Ключевая идея - ввести градацию штрафов в зависимости от уровня превышения скорости и усилить ответственность для системных нарушителей.

"Для большинства водителей ничего не изменится. Новые правила направлены прежде всего на тех, кто регулярно создает опасность для других участников движения", - подчеркнула премьер.

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По данным Свириденко, за последние 12 месяцев камеры автоматической фиксации зафиксировали:

почти 2 900 водителей, которые превышали скорость более чем 50 раз;

более 35 тысяч водителей - более десяти раз;

почти 12,5 тысячи - более двадцати раз.

В ближайшее время МВД должно обсудить предложения с народными депутатами.

Больше камер на дорогах

Отдельное направление реформы - развитие системы автоматической фиксации нарушений. Сегодня на украинских дорогах работает около 377 камер. Правительство планирует увеличить их количество до более 410 комплексов.

"Там, где работает контроль, водители чаще соблюдают правила", - отметила Свириденко.

Электросамокаты под контроль

Правительство готовит также законодательное урегулирование использования электросамокатов и другого легкого персонального транспорта. По данным премьера, количество ДТП с их участием за пять месяцев 2026 года выросло на 66,8%.

"Гибнут и травмируются люди, в том числе дети. Правила должны быть четкими и понятными для всех участников дорожного движения", - подчеркнула Свириденко