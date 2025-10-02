Кількість ДТП через перевищення швидкості зростає: у Раді готують зміни для водіїв
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає зміну системи штрафів для водіїв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького під час експертного обговорення "Безпека дорожнього руху: чого чекати від нового політичного сезону".
За його словами, з січня по вересень 2025 року в країні сталося 16 423 ДТП із потерпілими, у яких загинули 1 968 людей. Це на 2,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Загалом постраждали понад 20 тисяч осіб.
Проблема швидкості
Білошицький наголосив, що перевищення швидкості стало головною причиною аварій із жертвами. Цього року зафіксовано майже 3,5 млн випадків перевищення - як у ручному, так і в автоматичному режимі.
"41% від усіх ДТП із потерпілими і загиблими - це перевищення швидкості. А штраф у 340 гривень (170 гривень при автофіксації) - смішний і не відповідає суспільній небезпеці цього правопорушення", - пояснив він.
Наразі законопроєкт направлять на розгляд профільного комітету. Після цього його можуть рекомендувати до першого читання у парламенті.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні планують змінити систему штрафів за перевищення швидкості, знизивши "допустиму погрішність" з 20 до 10 км/год та запровадивши градацію штрафів. Законопроєкт №13314 передбачає більші штрафи залежно від перевищення швидкості та можливе позбавлення водійських прав у разі створення аварійної ситуації. Це рішення має знизити смертність на дорогах, адже перевищення швидкості є основною причиною ДТП та травмування.
Запропоновані штрафи:
- за перевищення на 10 км/год - 340 гривень;
- на 20 км/год - 680 гривень;
- на 30 км/год - 1360 гривень;
- на 40 км/год - 1700 гривень;
- на 60 км/год - 2720 гривень;
- на 80 км/год - 3400 гривень.