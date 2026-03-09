UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Кабмін дав два тижні на прискорення ремонту ключових трас: які дороги в пріоритеті

14:22 09.03.2026 Пн
2 хв
Уряд визначив ключові задачі для "дорожників" на найближчі тижні
aimg Костянтин Широкун
Фото: Кабмін дав два тижні на прискорення ремонту ключових трас (Getty Images)

Кабмін дав завдання Мінрозвитку та Агенції відновлення за два тижні максимально наростити ремонт основних магістралей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

Читайте також: Дві траси в пріоритеті. Стало відомо, які дороги в Україні планують "підлатати" до червня

"Наразі роботи тривають на міжнародних та національних трасах. За тиждень відремонтовано понад 155 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття. Основний акцент – на ямковому ремонті у прифронтових регіонах та на дорогах із високою інтенсивністю руху", - зазначила Свириденко.

За її словами, до робіт залучено понад 1100 працівників дорожніх бригад. Вона також додала, що Мінрозвитку й Агенція відновлення отримали завдання протягом двох тижнів максимально наростити темпи робіт, щоб у найкоротші строки забезпечити безпечний проїзд ключовими маршрутами.

"Окремо розглянули фінансування. Додатково залучаються кошти резервного фонду, з якого вже виділяється перший транш у розмірі 3 млрд гривень. Також передбачено залучення додаткових коштів держбюджету й місцевих бюджетів та механізм державних гарантій", - додала глава уряду.

Відновлення доріг в Україні після зими

Раніше президент Володимир Зеленський зазначив, що загальна потреба на ремонт доріг становить 52 млрд гривень. Роботи проходитимуть у два етапи: перший завершиться у червні, а другий триватиме до жовтня.

Юлія Свириденко уточнила, що з резервного фонду спрямують щонайменше 10 млрд гривень на будівництво та ремонт шляхів у прифронтових районах. Ці кошти пройдуть через бюджет Міністерства оборони, оскільки йдеться про критично важливі евакуаційні шляхи.

Також ми писали, що Україна цьогоріч планує масштабний ремонт доріг, які зазнали значних руйнувань упродовж зими. Пріоритетом стануть міжнародні і ключові оборонні логістичні маршрути, зокрема траси Київ-Чоп та Київ-Одеса.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ДТПЮлія Свириденко