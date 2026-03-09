Кабмін дав два тижні на прискорення ремонту ключових трас: які дороги в пріоритеті

"Наразі роботи тривають на міжнародних та національних трасах. За тиждень відремонтовано понад 155 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття. Основний акцент – на ямковому ремонті у прифронтових регіонах та на дорогах із високою інтенсивністю руху", - зазначила Свириденко.

За її словами, до робіт залучено понад 1100 працівників дорожніх бригад. Вона також додала, що Мінрозвитку й Агенція відновлення отримали завдання протягом двох тижнів максимально наростити темпи робіт, щоб у найкоротші строки забезпечити безпечний проїзд ключовими маршрутами.

"Окремо розглянули фінансування. Додатково залучаються кошти резервного фонду, з якого вже виділяється перший транш у розмірі 3 млрд гривень. Також передбачено залучення додаткових коштів держбюджету й місцевих бюджетів та механізм державних гарантій", - додала глава уряду.