Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Кабмин дал две недели на ускорение ремонта ключевых трасс: какие дороги в приоритете

14:22 09.03.2026 Пн
2 мин
Правительство определило ключевые задачи для "дорожников" на ближайшие недели
aimg Константин Широкун
Фото: Кабмин дал две недели на ускорение ремонта ключевых трасс (Getty Images)

Кабмин дал задание Минразвития и Агентству восстановления за две недели максимально нарастить ремонт основных магистралей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Читайте также: Две трассы в приоритете. Стало известно, какие дороги в Украине планируют "подлатать" до июня

"Сейчас работы продолжаются на международных и национальных трассах. За неделю отремонтировано более 155 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Основной акцент - на ямочном ремонте в прифронтовых регионах и на дорогах с высокой интенсивностью движения", - отметила Свириденко.

По ее словам, к работам привлечено более 1100 работников дорожных бригад. Она также добавила, что Минразвития и Агентство восстановления получили задание в течение двух недель максимально нарастить темпы работ, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить безопасный проезд по ключевым маршрутам.

"Отдельно рассмотрели финансирование. Дополнительно привлекаются средства резервного фонда, из которого уже выделяется первый транш в размере 3 млрд гривен. Также предусмотрено привлечение дополнительных средств госбюджета и местных бюджетов и механизм государственных гарантий", - добавила глава правительства.

Восстановление дорог в Украине после зимы

Ранее президент Владимир Зеленский отметил, что общая потребность на ремонт дорог составляет 52 млрд гривен. Работы будут проходить в два этапа: первый завершится в июне, а второй продлится до октября.

Юлия Свириденко уточнила, что из резервного фонда направят не менее 10 млрд гривен на строительство и ремонт дорог в прифронтовых районах. Эти средства пройдут через бюджет Министерства обороны, поскольку речь идет о критически важных эвакуационных путях.

Также мы писали, что Украина в этом году планирует масштабный ремонт дорог, которые подверглись значительным разрушениям в течение зимы. Приоритетом станут международные и ключевые оборонные логистические маршруты, в частности трассы Киев-Чоп и Киев-Одесса.

