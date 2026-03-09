Кабмин дал две недели на ускорение ремонта ключевых трасс: какие дороги в приоритете

Кабмин дал задание Минразвития и Агентству восстановления за две недели максимально нарастить ремонт основных магистралей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
"Сейчас работы продолжаются на международных и национальных трассах. За неделю отремонтировано более 155 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Основной акцент - на ямочном ремонте в прифронтовых регионах и на дорогах с высокой интенсивностью движения", - отметила Свириденко.
По ее словам, к работам привлечено более 1100 работников дорожных бригад. Она также добавила, что Минразвития и Агентство восстановления получили задание в течение двух недель максимально нарастить темпы работ, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить безопасный проезд по ключевым маршрутам.
"Отдельно рассмотрели финансирование. Дополнительно привлекаются средства резервного фонда, из которого уже выделяется первый транш в размере 3 млрд гривен. Также предусмотрено привлечение дополнительных средств госбюджета и местных бюджетов и механизм государственных гарантий", - добавила глава правительства.
Ранее президент Владимир Зеленский отметил, что общая потребность на ремонт дорог составляет 52 млрд гривен. Работы будут проходить в два этапа: первый завершится в июне, а второй продлится до октября.
Юлия Свириденко уточнила, что из резервного фонда направят не менее 10 млрд гривен на строительство и ремонт дорог в прифронтовых районах. Эти средства пройдут через бюджет Министерства обороны, поскольку речь идет о критически важных эвакуационных путях.
