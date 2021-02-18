Кабмин через несколько недель внесет в Раду закон об окончательной ликвидации ГАСИ

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов анонсировал, что в Верховную раду внесут законопроект для окончательной ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции . Его должны внести в течение нескольких недель.

По словам Чернышова, в сотрудничестве с экспертами и представителями рынка Минрегион разработал концепцию закона для дальнейшего реформирования системы органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.

Его принятие станет завершением реформы в сфере градостроительной деятельности и позволит окончательно ликвидировать ГАСИ.

"Эта концепция уже согласована с рабочей группой, действующей при Минрегионе, и сейчас разрабатывается соответствующий проект закона, который будет зарегистрирован в парламенте в течение нескольких недель. Надеюсь, что народные депутаты отдадут свои голоса за него еще в первом полугодии текущего года", - сказал министр.