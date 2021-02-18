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Кабмін за кілька тижнів внесе до Ради закон про остаточну ліквідацію ДАБІ

Новость на русском → Україна, Четвер 18 лютого 2021 12:59
Кабмін за кілька тижнів внесе до Ради закон про остаточну ліквідацію ДАБІ Фото: Кабмін (РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов анонсував, що до Верховної ради внесуть законопроект для остаточної ліквідації Державної архітектурно-будівельної інспекції. Його мають внести впродовж кількох тижнів.

Про це повідомляє урядовий портал.

За словами Чернишова, у співпраці з експертами та представниками ринку Мінрегіон розробив концепцію закону для подальшого реформування системи органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

Його прийняття стане завершенням реформи в сфері містобудівної діяльності та дозволить остаточно ліквідувати ДАБІ.

"Ця концепція вже погоджена з робочою групою, що діє при Мінрегіоні, і зараз розробляється відповідний проект закону, який буде зареєстровано в парламенті впродовж кількох тижнів. Сподіваюся, що народні депутати віддадуть свої голоси за нього ще в першому півріччі поточного року", - сказав міністр.

Нагадаємо, наприкінці грудня у Кабінеті міністрів анонсували остаточну ліквідацію Держархбудінспекції. В уряді заявляли, що готують відповідну постанову для прийняття.

В інтерв'ю РБК-Україна депутат Верховної ради від фракції "Слуга народу" Олена Шуляк розкритикувала реформу ДАБІ. Нардеп підкреслила, що ця реформа є ганьбою для влади.

Нагадаємо, 13 березня президент Володимир Зеленський анонсував ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Про ліквідацію ДАБІ в Кабміні заговорили ще влітку минулого року.

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