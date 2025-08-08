Кабінет безпеки Ізраїлю схвалив план Нетаньяху щодо повного контролю над Сектором Газа

Кабінет безпеки Ізраїлю схвалив план Беньяміна Нетаньяху щодо встановлення повного військового контролю над Сектором Газа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Зокрема, Ізраїль надасть гуманітарну допомогу цивільному населенню за межами зон бойових дій.
Більшість членів кабінету міністрів також підтримали перелік п'яти принципів, яких Ізраїль вимагатиме в обмін на припинення війни з ХАМАС:
"Переважна більшість міністрів вирішила, що альтернативний план, представлений кабінету з питань безпеки, не забезпечив би розгром ХАМАСу або повернення заручників", - пише видання.
У заяві не наводиться детальна інформація про згаданий альтернативний план, але, судячи з усього, мова йде про пропозицію, представлену начальником Генерального штабу ЗС Ізраїлю Еялом Заміром, який висловив свою протидію окупації Сектора Газа, побоюючись, що це призведе до гуманітарної катастрофи та поставить під загрозу життя заручників.
Водночас, наразі е зрозуміло, чому в заяві йдеться лише про завоювання міста Газа, а не про весь Сектор Газа, як раніше заявив Нетаньяху. Також незрозуміло, чи будуть захоплені інші непідкорені території за межами міста Газа в рамках затвердженого плану.
Нагадаємо, днями Нетаньяху скликав розширене засідання кабінету міністрів для обговорення подальших дій у секторі Газа та умов можливої угоди щодо звільнення заручників.
Водночас, президент США Дональд Трамп заявив, що з огляду на провал переговорів, Ізраїлю доведеться ухвалити рішення про подальші кроки в Секторі Газа.
Раніше уряд Ізраїлю назвав неприйнятними умови ХАМАС щодо звільнення заручників.
Детально про те, що відбувається між Ізраїлем та Сектором Газа - читайте у матеріалі РБК-Україна.