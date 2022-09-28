Яка відповідальність загрожує "спостерігачам" російських псевдореферендумів: відповідь Подоляка

Міжнародних "спостерігачів", що брали участь у російських псевдореферендумах на тимчасово окупованих територіях України, можуть визнати співучасниками у посяганні на територіальну цілісність нашої держави. На них також можуть накласти відповідні санкційні обмеження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter та у коментарі Reuters.
"Громадяни інших країн, які погодились зіграти роль "спостерігачів" у російських псевдореферендумах, будуть кваліфіковані як співучасники у посяганні на цілісність України. З усіма наслідками - включно з оголошенням у міжнародний розшук і санкціями різних країн. Чи було воно того варте?" - написав він.
Окрім того, Подоляк зазначив, що українцям, які допомагали в організації "референдумів", загрожує звинувачення у державній зраді та щонайменше п'ять років ув'язнення. При цьому українці, яких змусили голосувати, не будуть покарані.
Як повідомлялося раніше, у Кабміні назвали 8 країн, які надали своїх "спостерігачів" для псевдореферендумів.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що визнання Росією так званих "референдумів" закриє для Путіна шлях до мирних переговорів.
За оцінками ЗМІ, анексія окупованих територій України може тривати 12 днів.
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