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Долар дешевшає: актуальні курси валют на 28 вересня

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Україна, Середа 28 вересня 2022 11:34
Долар дешевшає: актуальні курси валют на 28 вересня Фото: курс долара впав на 25 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 28 вересня 2022 року, курс долара у продажу впав на 25 копійок до 42,00 гривень за долар. Курс євро знизився на 45 копійок до 40,45 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 40,95 грн (41,40 – 27 вересня)
  • продаж – 42,00 грн (42,25 – 27 вересня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 39,15 грн (39,60 – 27 вересня),
  • продаж – 40,45 грн (40,90 – 27 вересня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля - 8,05 грн (8,10-27 вересня),
  • продаж – 8,50 грн (8,60 – 27 вересня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 28 вересня становить 35,2576 грн. за євро (+0,0201 грн.).

Долар дешевшає: актуальні курси валют на 28 вересня

Нагадаємо, курс долара на готівковому ринку протягом останнього тижня піднявся вище 42 гривень. Поки НБУ тримає офіційний курс на рівні 36,6 гривень, чекати стрибка долара до 50 гривень не варто.

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