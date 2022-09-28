Долар дешевшає: актуальні курси валют на 28 вересня

В обмінних пунктах України сьогодні, 28 вересня 2022 року, курс долара у продажу впав на 25 копійок до 42,00 гривень за долар. Курс євро знизився на 45 копійок до 40,45 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 40,95 грн (41,40 – 27 вересня)

продаж – 42,00 грн (42,25 – 27 вересня) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 39,15 грн (39,60 – 27 вересня),

продаж – 40,45 грн (40,90 – 27 вересня) за євро. Середній курс злотого складає: купівля - 8,05 грн (8,10-27 вересня),

продаж – 8,50 грн (8,60 – 27 вересня) за злотий. Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 28 вересня становить 35,2576 грн. за євро (+0,0201 грн.).