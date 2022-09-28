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Какая ответственность угрожает "наблюдателям" российских псевдореферендумов: ответ Подоляка

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Международных "наблюдателей", которые участвовали в российских псевдореферендумах на временно оккупированных территориях Украины, могут признаться соучастниками в посягательстве на территориальную целостность нашего государства. На них также могут быть наложены соответствующие санкционные ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter и в комментарии Reuters.

"Граждане других стран, которые согласились сыграть роль "наблюдателей" в российских псевдореферендумах, будут квалифицированы как соучастники в посягательстве на целостность Украины. Со всеми вытекающими последствиями - включая объявление в международный розыск и санкции разных стран. Стоило ли оно того?" - написал он.

Кроме того, Подоляк отметил, что украинцам, которые помогали в организации "референдумов", грозит обвинение в государственной измене и не менее пяти лет заключения. При этом украинцы, которых вынудили голосовать, не будут наказаны.

Как сообщалось ранее, в Кабмине назвали 8 стран, которые предоставили своих "наблюдателей" для псевдореферендумов.

Напомним, Зеленский заявил, что признание Россией так называемых "референдумов" закроет для Путина путь к мирным переговорам.

По оценкам СМИ, аннексия оккупированных территорий Украины может занять 12 дней.

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Ирина ПодолякРеферендум