Какая ответственность угрожает "наблюдателям" российских псевдореферендумов: ответ Подоляка

Международных "наблюдателей", которые участвовали в российских псевдореферендумах на временно оккупированных территориях Украины, могут признаться соучастниками в посягательстве на территориальную целостность нашего государства. На них также могут быть наложены соответствующие санкционные ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter и в комментарии Reuters .

"Граждане других стран, которые согласились сыграть роль "наблюдателей" в российских псевдореферендумах, будут квалифицированы как соучастники в посягательстве на целостность Украины. Со всеми вытекающими последствиями - включая объявление в международный розыск и санкции разных стран. Стоило ли оно того?" - написал он.

Кроме того, Подоляк отметил, что украинцам, которые помогали в организации "референдумов", грозит обвинение в государственной измене и не менее пяти лет заключения. При этом украинцы, которых вынудили голосовать, не будут наказаны.