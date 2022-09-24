ua ru
Сб, 24 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні назвали, представники яких країн приїхали на "референдум"

Новость на русском →
Україна, Субота 24 вересня 2022 22:41
В Україні назвали, представники яких країн приїхали на "референдум" Фото: В Україні назвали, представники яких країн приїхали на "референдум" (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В уряді назвали 8 країн, які надали своїх "спостерігачів" для псевдореферендумів, які РФ проводить на окупованих українських територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Окупаційна російська влада цими днями робить неабиякі спроби за будь-яку ціну провести на тимчасово окупованих територіях свої псевдореферендуми. Для цього навіть покликала іноземних спостерігачів", - йдеться у заяві.

За інформацією міністерства, у фейковому "референдумі" брали участь представники Білорусі, Сирії, Єгипту, Бразилії, Венесуели, Уругваю, Того, ПАР.

"Закликаємо правоохоронні органи розслідувати факти проведення фейкових "референдумів", зокрема, легітимність в’їзду, перебування і здійснення будь-якої діяльності так званих іноземних спостерігачів на тимчасово окупованих українських територіях", - додали у відомстві.

Нагадаємо, що Служба безпеки звернулася до українців із закликом передавати інформацію про проведення "референдумів" на окупованих територіях.

Також, у Мелітополі окупанти погрожують депортувати за відмову голосувати на "референдумі".

Пізніше, очільник МЗС РФ Сергій Лавров на ГА ООН спробував виправдати "референдуми" і переплутав Луганськ з Лаосом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
У Путіна думають про введення воєнного стану, - ЗМІ
У Путіна думають про введення воєнного стану, - ЗМІ
DAILY
Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю
Юлія Акимовакоресподент Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю