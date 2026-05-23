Какая ловушка ждет Украину в "ассоциативном членстве"? Ирландия критикует этот план Мерца

Идея предоставить Украине статус ассоциированного члена Европейского Союза может заблокировать реальное вступление страны в блок на долгие годы. Такой шаг грозит остановкой реформ и потерей политического импульса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews .

Министр иностранных дел Ирландии Хелен МакЭнти выразила серьезные опасения относительно инициативы канцлера Германии Фридриха Мерца, который предлагает принять Украину как ассоциированного члена, то есть не полноценно. Она считает, что создание индивидуального статуса для Киева создаст опасный прецедент. Это может привести к появлению двухуровневой системы внутри ЕС.

"Нам нужно убедиться, что не существует двухуровневого подхода, или мы применяем процесс вступления одинаково к каждой стране", - заявила МакЭнти журналистам.

По мнению ирландского правительства, промежуточные этапы только запутывают ситуацию. Украина уже находится в сверхсложных условиях и любая неопределенность может стать ловушкой.

Риски для реформ и правосудия

Ирландия готовится возглавить Совет ЕС в июле и именно Дублин будет контролировать переговоры по заявке Украины. МакЭнти отмечает, что ассоциированное членство часто становится конечной остановкой вместо этапа подготовки: страны просто перестают меняться.

МакЭнти указала на ключевые проблемы кандидатов:

застой в проведении правовых реформ;

отсутствие давления для изменений в системе верховенства права;

потеря мотивации со стороны элит и общества.

Что предлагает Фридрих Мерц

Брюссель сейчас изучает письмо немецкого канцлера на пяти страницах. Мерц пытается разорвать двухлетний дипломатический тупик и предлагает инновационный, но противоречивый подход.

Вот основные пункты плана Мерца:

Украина получает доступ к органам принятия решений;

представители Киева не имеют права голоса и собственных портфелей;

доступ к финансовым программам ЕС предоставляется пошагово;

действует статья 42.7 договоров ЕС о помощи в случае агрессии.

Последнее предложение является наиболее радикальным. Мерц считает, что это создаст существенную гарантию безопасности для Украины и поможет сдержать Россию. Канцлер признает, что быстрого вступления не будет, ведь пока на пути становятся политические сложности ратификации в странах блока.