Як змінився ринок праці з 2021 по 2025 рік: хто у топі вакансій і як зросли зарплати
В Україні за останні п’ять років суттєво змінився перелік найпопулярніших вакансій та рівень заробітних плат у різних категоріях.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані OLX Робота за період із липня 2021 по липень 2025 року.
Робітничі спеціальності стабільно у топі
Попри коливання на ринку праці через пандемію та повномасштабну війну, найбільш затребуваними залишаються робітничі професії, які не вимагають вищої освіти чи значного досвіду. Це - різноробочі, водії, вантажники, прибиральниці. Вони щороку входили до десятки вакансій із найбільшою кількістю відгуків.
2021: стабільність і найнижчі зарплати прибиральниць
П’ять років тому найвищу зарплату пропонували водіям - у середньому 17 500 гривень, а найменше отримували прибиральниці - 7 000 гривень. Популярними були й вакансії продавців, працівників будівництва та сфери обслуговування.
2022: війна змінила перелік популярних професій
Після початку повномасштабного вторгнення у топ-10 увійшли нові категорії - охоронці, кухарі, різноробочі. Водночас зарплати різко контрастували: водіям пропонували вже 22 500 гривень, тоді як різноробочим - лише 650 гривень. Для багатьох професій рівень оплати навіть знизився.
2023: різноробочі вийшли у лідери
У 2023 році найбільше відгуків отримували саме вакансії різноробочих, водночас у списку з’явилися бариста та промоутери. Найвищі зарплати знову у водіїв - 25 000 гривень, а найнижчі у промоутерів - 8 750 гривень.
2024: зростання оплати праці
Минулого року значних змін у структурі популярних професій не відбулося, проте зарплати піднялися. Водії вже могли розраховувати на 30 000 гривень, прибиральниці - на 10 965 гривень. У десятці залишалися різноробочі, вантажники, продавці, кухарі та охоронці.
2025: нові обличчя - пакувальники та бариста
Станом на липень цього року у топі з’явилися пакувальники й бариста. Водії знову утримують першість за рівнем зарплати - 33 000 гривень, тоді як прибиральницям пропонують у середньому 12 375 гривень. Для студентів і тих, хто робить перші кроки в кар’єрі, середня оплата зросла до 20 000 гривень.
Загальні тенденції
За п’ять років зарплати у більшості категорій зросли майже вдвічі. При цьому попит на робітничі спеціальності залишається стабільно високим, що свідчить про їхню ключову роль для українського ринку праці навіть у кризові часи.
Раніше РБК-Україна писало, що до 2030 року в Україні можуть зникнути десятки професій через автоматизацію та розвиток технологій. Під загрозою - продавці, касири, оператори call-центрів, поштові працівники, бібліотекарі та інші, чиї завдання можна замінити програмним забезпеченням або роботами. Водночас з’являються нові спеціальності у сферах цифрових технологій, кібербезпеки, робототехніки та штучного інтелекту.
Також ми розповідали, що у серпні 2025 року найвищі доходи пропонують фахівцям із високою кваліфікацією - від media buyer із понад 300 тисяч гривень до інженера-програміста (110 тисяч гривень) та військовослужбовців (100 тисяч гривень). Ринок праці дедалі частіше вимагає не лише професійних знань, а й додаткових компетенцій, зокрема знання мов, стресостійкості та мобільності.