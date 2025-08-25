Як змінився ринок праці з 2021 по 2025 рік: хто у топі вакансій і як зросли зарплати

В Україні за останні п’ять років суттєво змінився перелік найпопулярніших вакансій та рівень заробітних плат у різних категоріях.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані OLX Робота за період із липня 2021 по липень 2025 року.

Робітничі спеціальності стабільно у топі

Попри коливання на ринку праці через пандемію та повномасштабну війну, найбільш затребуваними залишаються робітничі професії, які не вимагають вищої освіти чи значного досвіду. Це - різноробочі, водії, вантажники, прибиральниці. Вони щороку входили до десятки вакансій із найбільшою кількістю відгуків.

2021: стабільність і найнижчі зарплати прибиральниць

П’ять років тому найвищу зарплату пропонували водіям - у середньому 17 500 гривень, а найменше отримували прибиральниці - 7 000 гривень. Популярними були й вакансії продавців, працівників будівництва та сфери обслуговування.

2022: війна змінила перелік популярних професій

Після початку повномасштабного вторгнення у топ-10 увійшли нові категорії - охоронці, кухарі, різноробочі. Водночас зарплати різко контрастували: водіям пропонували вже 22 500 гривень, тоді як різноробочим - лише 650 гривень. Для багатьох професій рівень оплати навіть знизився.

2023: різноробочі вийшли у лідери

У 2023 році найбільше відгуків отримували саме вакансії різноробочих, водночас у списку з’явилися бариста та промоутери. Найвищі зарплати знову у водіїв - 25 000 гривень, а найнижчі у промоутерів - 8 750 гривень.

2024: зростання оплати праці

Минулого року значних змін у структурі популярних професій не відбулося, проте зарплати піднялися. Водії вже могли розраховувати на 30 000 гривень, прибиральниці - на 10 965 гривень. У десятці залишалися різноробочі, вантажники, продавці, кухарі та охоронці.

2025: нові обличчя - пакувальники та бариста

Станом на липень цього року у топі з’явилися пакувальники й бариста. Водії знову утримують першість за рівнем зарплати - 33 000 гривень, тоді як прибиральницям пропонують у середньому 12 375 гривень. Для студентів і тих, хто робить перші кроки в кар’єрі, середня оплата зросла до 20 000 гривень.

Загальні тенденції

За п’ять років зарплати у більшості категорій зросли майже вдвічі. При цьому попит на робітничі спеціальності залишається стабільно високим, що свідчить про їхню ключову роль для українського ринку праці навіть у кризові часи.