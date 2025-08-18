ua en ru
До 300 тисяч гривень на місяць: які 10 професій в Україні приносять найбільший заробіток

Понеділок 18 серпня 2025 19:13
До 300 тисяч гривень на місяць: які 10 професій в Україні приносять найбільший заробіток Фото: Робота в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Станом на 15 серпня 2025 року на "Єдиному порталі вакансій", який об’єднує пропозиції Державної служби зайнятості та шести провідних українських сайтів з пошуку роботи (зокрема, work.ua та robota.ua), було розміщено 240 тисяч вакансій.

Про це РБК-Україна повідомили у Державній службі зайнятості.

За даними служби, середня зарплата у розміщених оголошеннях становить 25 тисяч гривень. Водночас найбільші доходи пропонують висококваліфікованим фахівцям із досвідом роботи, а також тим, хто готовий виконувати складні завдання або працювати в особливих умовах.

"Сучасний ринок праці в Україні висуває вимоги не лише до професійних навичок. Роботодавці дедалі частіше очікують від кандидатів додаткових компетенцій - знання іноземних мов, стресостійкості, гнучкості, комунікабельності, мобільності та здатності швидко адаптуватися", - зазначили у Державній службі зайнятості.

ТОП-10 вакансій з найвищою зарплатою:

  • media buyer - понад 300 тисяч гривень;
  • інженер-програміст - 110 тисяч гривень;
  • військовослужбовці - 100 тисяч гривень;
  • директор (керівник) - 100 тисяч гривень;
  • інженер БПЛА - 90 тисяч гривень;
  • програміст-налагоджувальник верстатів з ЧПК - 88 тисяч гривень;
  • водій міжнародних перевезень - 80 тисяч гривень;
  • бухгалтер - 78 тисяч гривень;
  • агроном - 50 тисяч гривень;
  • архітектор - 50 тисяч гривень.

У Держслужбі зайнятості додали, що всі вакансії доступні для пошуку на "Єдиному порталі вакансій", який працює за принципом "єдиного вікна" та постійно оновлюється.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні у 2025 році значно зріс попит на працівників віком до 18 років. За даними OLX Робота, у липні кількість вакансій для підлітків зросла на 55% у порівнянні з минулим роком, а медіанна зарплата - на 16%. Найбільше вакансій відкрили у виробництві, будівництві, логістиці, торгівлі та сфері HoReCa.

Також ми писали, що Кабмін підвищив зарплати учасникам суспільно корисних робіт на прифронтових територіях на 33% - тепер вони отримуватимуть 16 тисяч гривень. До робіт залучають безробітних, ВПО та людей пенсійного віку до 70 років для відновлення інфраструктури й підтримки громад.

