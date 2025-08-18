До 300 тисяч гривень на місяць: які 10 професій в Україні приносять найбільший заробіток

Станом на 15 серпня 2025 року на "Єдиному порталі вакансій", який об’єднує пропозиції Державної служби зайнятості та шести провідних українських сайтів з пошуку роботи (зокрема, work.ua та robota.ua), було розміщено 240 тисяч вакансій.

Про це РБК-Україна повідомили у Державній службі зайнятості.

За даними служби, середня зарплата у розміщених оголошеннях становить 25 тисяч гривень. Водночас найбільші доходи пропонують висококваліфікованим фахівцям із досвідом роботи, а також тим, хто готовий виконувати складні завдання або працювати в особливих умовах.

"Сучасний ринок праці в Україні висуває вимоги не лише до професійних навичок. Роботодавці дедалі частіше очікують від кандидатів додаткових компетенцій - знання іноземних мов, стресостійкості, гнучкості, комунікабельності, мобільності та здатності швидко адаптуватися", - зазначили у Державній службі зайнятості.

ТОП-10 вакансій з найвищою зарплатою:

media buyer - понад 300 тисяч гривень;

інженер-програміст - 110 тисяч гривень;

військовослужбовці - 100 тисяч гривень;

директор (керівник) - 100 тисяч гривень;

інженер БПЛА - 90 тисяч гривень;

програміст-налагоджувальник верстатів з ЧПК - 88 тисяч гривень;

водій міжнародних перевезень - 80 тисяч гривень;

бухгалтер - 78 тисяч гривень;

агроном - 50 тисяч гривень;

архітектор - 50 тисяч гривень.

У Держслужбі зайнятості додали, що всі вакансії доступні для пошуку на "Єдиному порталі вакансій", який працює за принципом "єдиного вікна" та постійно оновлюється.