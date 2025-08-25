Как изменился рынок труда с 2021 по 2025 год: кто в топе вакансий и как выросли зарплаты

В Украине за последние пять лет существенно изменился перечень самых популярных вакансий и уровень заработных плат в различных категориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа за период с июля 2021 по июль 2025 года.

Рабочие специальности стабильно в топе

Несмотря на колебания на рынке труда из-за пандемии и полномасштабной войны, наиболее востребованными остаются рабочие профессии, которые не требуют высшего образования или значительного опыта. Это - разнорабочие, водители, грузчики, уборщицы. Они ежегодно входили в десятку вакансий с наибольшим количеством отзывов.

2021: стабильность и самые низкие зарплаты уборщиц

Пять лет назад самую высокую зарплату предлагали водителям - в среднем 17 500 гривен, а меньше всего получали уборщицы - 7 000 гривен. Популярными были и вакансии продавцов, работников строительства и сферы обслуживания.

2022: война изменила перечень популярных профессий

После начала полномасштабного вторжения в топ-10 вошли новые категории - охранники, повара, разнорабочие. В то же время зарплаты резко контрастировали: водителям предлагали уже 22 500 гривен, тогда как разнорабочим - всего 650 гривен. Для многих профессий уровень оплаты даже снизился.

2023: разнорабочие вышли в лидеры

В 2023 году больше всего откликов получали именно вакансии разнорабочих, в то же время в списке появились бариста и промоутеры. Самые высокие зарплаты снова у водителей - 25 000 гривен, а самые низкие у промоутеров - 8 750 гривен.

2024: рост оплаты труда

В прошлом году значительных изменений в структуре популярных профессий не произошло, однако зарплаты поднялись. Водители уже могли рассчитывать на 30 000 гривен, уборщицы - на 10 965 гривен. В десятке оставались разнорабочие, грузчики, продавцы, повара и охранники.

2025: новые лица - упаковщики и бариста

По состоянию на июль этого года в топе появились упаковщики и бариста. Водители снова удерживают первенство по уровню зарплаты - 33 000 гривен, тогда как уборщицам предлагают в среднем 12 375 гривен. Для студентов и тех, кто делает первые шаги в карьере, средняя оплата выросла до 20 000 гривен.

Общие тенденции

За пять лет зарплаты в большинстве категорий выросли почти вдвое. При этом спрос на рабочие специальности остается стабильно высоким, что свидетельствует об их ключевой роли для украинского рынка труда даже в кризисные времена.