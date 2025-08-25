ua en ru
Пн, 25 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Как изменился рынок труда с 2021 по 2025 год: кто в топе вакансий и как выросли зарплаты

Понедельник 25 августа 2025 06:40
UA EN RU
Как изменился рынок труда с 2021 по 2025 год: кто в топе вакансий и как выросли зарплаты Фото: Водителям предлагают самые высокие зарплаты (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине за последние пять лет существенно изменился перечень самых популярных вакансий и уровень заработных плат в различных категориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа за период с июля 2021 по июль 2025 года.

Рабочие специальности стабильно в топе

Несмотря на колебания на рынке труда из-за пандемии и полномасштабной войны, наиболее востребованными остаются рабочие профессии, которые не требуют высшего образования или значительного опыта. Это - разнорабочие, водители, грузчики, уборщицы. Они ежегодно входили в десятку вакансий с наибольшим количеством отзывов.

2021: стабильность и самые низкие зарплаты уборщиц

Пять лет назад самую высокую зарплату предлагали водителям - в среднем 17 500 гривен, а меньше всего получали уборщицы - 7 000 гривен. Популярными были и вакансии продавцов, работников строительства и сферы обслуживания.

2022: война изменила перечень популярных профессий

После начала полномасштабного вторжения в топ-10 вошли новые категории - охранники, повара, разнорабочие. В то же время зарплаты резко контрастировали: водителям предлагали уже 22 500 гривен, тогда как разнорабочим - всего 650 гривен. Для многих профессий уровень оплаты даже снизился.

2023: разнорабочие вышли в лидеры

В 2023 году больше всего откликов получали именно вакансии разнорабочих, в то же время в списке появились бариста и промоутеры. Самые высокие зарплаты снова у водителей - 25 000 гривен, а самые низкие у промоутеров - 8 750 гривен.

2024: рост оплаты труда

В прошлом году значительных изменений в структуре популярных профессий не произошло, однако зарплаты поднялись. Водители уже могли рассчитывать на 30 000 гривен, уборщицы - на 10 965 гривен. В десятке оставались разнорабочие, грузчики, продавцы, повара и охранники.

2025: новые лица - упаковщики и бариста

По состоянию на июль этого года в топе появились упаковщики и бариста. Водители снова удерживают первенство по уровню зарплаты - 33 000 гривен, тогда как уборщицам предлагают в среднем 12 375 гривен. Для студентов и тех, кто делает первые шаги в карьере, средняя оплата выросла до 20 000 гривен.

Общие тенденции

За пять лет зарплаты в большинстве категорий выросли почти вдвое. При этом спрос на рабочие специальности остается стабильно высоким, что свидетельствует об их ключевой роли для украинского рынка труда даже в кризисные времена.

Ранее РБК-Украина писало, что к 2030 году в Украине могут исчезнуть десятки профессий из-за автоматизации и развития технологий. Под угрозой - продавцы, кассиры, операторы call-центров, почтовые работники, библиотекари и другие, чьи задачи можно заменить программным обеспечением или роботами. В то же время появляются новые специальности в сферах цифровых технологий, кибербезопасности, робототехники и искусственного интеллекта.

Также мы рассказывали, что в августе 2025 года самые высокие доходы предлагают специалистам с высокой квалификацией - от media buyer с более 300 тысяч гривен до инженера-программиста (110 тысяч гривен) и военнослужащих (100 тысяч гривен). Рынок труда все чаще требует не только профессиональных знаний, но и дополнительных компетенций, в частности знания языков, стрессоустойчивости и мобильности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Зарплата в Украине Работа в Украине
Новости
У Мерца озвучили, какие гарантии безопасности должна получить Украина
У Мерца озвучили, какие гарантии безопасности должна получить Украина
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"