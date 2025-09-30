Як змінилися ціни на бензин та дизель за вересень: дані по АЗС в Україні

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на 30 вересня 2025 року на бензин А-95 становлять 58,71 гривні за літр (-0,13 гривні за місяць), на дизельне паливо 55,86 гривні за літр (-0,12 гривні), на автогаз 34,31 гривні за літр (-0,12 гривні).



Ціни на АЗС 30 вересня



Причини зміни цін

Основним фактором, який впливає на ціну, є світові ціни на нафту, оскільки Україна від початку війни імпортує майже весь обсяг пального. Ціни на нафту марки Brent за вересень майже не змінилися - 67,5 доларів за барель.

Також на ціну палива впливає курс долара. За місяць він зріс лише на 5 копійок до 41,31 грн/долар на 30 вересня.