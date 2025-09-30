Как изменились цены на бензин и дизель за сентябрь: данные по АЗС в Украине

По данным мониторинга, средние розничные цены на 30 сентября 2025 года на бензин А-95 составляют 58,71 гривен за литр (-0,13 гривен за месяц), на дизельное топливо 55,86 гривен за литр (-0,12 гривен), на автогаз 34,31 гривен за литр (-0,12 гривен).



Цены на АЗС 30 сентября



Причины изменения цен

Основным фактором, который влияет на цену, являются мировые цены на нефть, поскольку Украина с начала войны импортирует почти весь объем топлива. Цены на нефть марки Brent за сентябрь почти не изменились - 67,5 долларов за баррель.

Также на цену топлива влияет курс доллара. За месяц он вырос всего на 5 копеек до 41,31 грн/доллар на 30 сентября.