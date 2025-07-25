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Чому в Україні подорожчав бензин та що буде з цінами: прогноз до кінця року

Україна, П'ятниця 25 липня 2025 08:38
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Чому в Україні подорожчав бензин та що буде з цінами: прогноз до кінця року Фото: заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Зростання цін на пальне в Україні було викликано двома факторами, які вже вичерпані. До кінця року значних рухів не очікується.

Про це заявив голова НБУ заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг на Youtube.

"Зростання цін на пальне було пов'язано з декількома, з двома по суті, основними причинами", - повідомив Ніколайчук.

Перша причина - це короткострокове зростання цін на нафту, як було пов'язано із загостренням ситуації на Близькому Сході. "Але ця ситуація досить швидко нормалізувалася", - сказав він.

За його словами, другий фактор, який вплинув на підвищення цін на пальне, полягав у послабленні гривні відносно євро або в зростанні курсу євро. Враховуючи те, що акцизи для пального встановлюються саме в євро, це мало безпосередній вплив і перенесення на ціни на пальне.

"Надалі до кінця року ми не очікуємо суттєвої динаміки. В принципі, суттєвих змін в цінах на пальне не передбачається. За результатами року ми очікуємо, що зростання цін на пальне буде менше ніж 10%", - сказав Ніколайчук.

У середньострокові прогнози НБУ закладено боковий тренд цін на нафту. "Відповідно, значного внеску в інфляцію також не очікується. Як результат цього, значних змін в цінах на пальне ми не передбачаємо. І внесок в інфляцію також не буде визначальним", - додав він.

Ціни на бензин

Роздрібні ціни на бензин і дизель в Україні зросли в червні 2025 року. Наприкінці місяця середні ціни на бензин А-95 становили 58,92 гривні за літр (+4,36 гривні за місяць), на дизельне пальне 55,88 гривні за літр (+3,34 гривні), на автогаз 34,51 гривні за літр (-0,32 гривні).

Світовий ринок нафти та нафтопродуктів працює в доларах. Проте в євро встановлено акцизний збір на пальне в Україні. Як зазначив в коментарі РБК-Україна директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, "курс євро теж впливає на ціну, але не так суттєво".

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